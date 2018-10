A harvardi tudósok rájöttek, mi a hosszú élet titka - Csak ezt az 5 dolgot tartsd be

Egészségesen étkezz!

Naponta legalább 30 percet mozogj!

Tarts egy egészséges súlyt (fontos, hogy a testtömegindexed 18,5 és 24,9 között legyen)!

Ne igyál túl sok alkoholt (nőknél napi 1,5 dl, férfiaknál két pohár bor a maximum)!

Ne dohányozz (soha)!

Valószínűleg az ember magától is tudja, mi szükséges ahhoz, hogy egészségesebb és hosszabb életet éljen, de azért mindig megnyugvás, amikor a sejtelmeinket neves tudósok is megerősítik. Most a Harvard Egyetem tudósai jöttek elő a hosszú élet elixírjének összetevőivel: elég, ha ezt az 5 dolgot betartod, és legalább 10 évvel tovább élhetsz:A bizonyíték, hogy mindez működik is: azok a férfiak és nők, akik egészségesen élnek, 82%-kal kisebb valószínűséggel halnak meg szív-és érrendszeri betegségekben és 65%-kal kisebb eséllyel halnak meg rákos megbetegedésben, mint azok, akik egészségtelen életmódot folytatnak - derült ki egy 30éven át tartó megfigyelésből.A kutatók szerint azok a nők, akik betartják a fenti 5 aranyszabályt, 14 évvel tovább élhetnek, a férfiak pedig 12 évvel.