A Radioheadtől koppintott Lana Del Rey? - Döntsd el te!

2018. január 8. 19:59

A Radiohead azzal vádolja Lana Del Rey-t, hogy ellopta kultikus dalát, a Creepet, és a brit rockzenekar be is perelte az amerikai énekesnőt.



A kereset szerint a 32 éves énekesnő a Radiohead 1992-es szerzeményét koppintotta le Get Free című számához, legújabb albumának utolsó dalához, amelynek kezdete kísértetiesen hasonlít a Creep indító gitárakkordjaihoz.



A plágiumperről a The Sun című brit bulvárlap írt, és az értesülést az énekesnő vasárnap a Twitteren megerősítette.



Bár Lana Del Rey tagadja, hogy a Creepből merített volna ihletet a Get Free-hez, kompromisszumként felajánlotta a dal bevételeinek 40 százalékát, a brit együttes a zeneszám egészét a sajátjának tekinti és így a bevételek 100 százalékát akarja. A Radiohead ügyvédjei hajthatatlannak mutatkoztak, így bíróságon rendezzük az ügyet - közölte az énekesnő.



A Creep volt a Radiohead első kislemeze 1992-ben, és az oxfordi gyökerű zenekar karrierjének indulásának kezdete. A banda időközben stílust váltott, és már csak ritkán játssza koncerten a Creepet. (MTI)



Az alábbi videóban egy YouTube felhasználó egymás mellé tette a két kérdéses intrót, ez alapján mindenki döntse el maga, hogy koppintott-e Lana Del Rey:









