A Starbucks betiltotta a pornót, a pornósok betiltották a Starbucksot

A Starbucks évek óta fenyegetőzött vele, most azonban be is jelentette: letiltják ingyenes wifi hálózatukon a pornóoldalakat, így többek között a világ egyik legnagyobb pornós site-ja, a YouPorn sem lesz elérhető a Starbucksokban 2019. január elsejétől.A YouPorn vezetése ezen berágott, ezért válaszcsapásra szánták el magukat, a dolgozóknak kiküldött levél szerint 2019. január elsejétől megtiltják, hogy bármilyen Starbucks terméket fogyasszanak a dolgozók cég irodáiban.