A szarvasmarhák gázkibocsátását csökkentő takarmányt dob piacra egy svájci cég

Egy svájci tápanyaggyártó cég olyan új szarvarmarha-takarmányt fejlesztett ki, amelynek fogyasztásával az állatok a korábbinál kevesebb metánt juttatnak a légkörbe. Miután a metán üvegházhatása a globális felmelegedés fő felelősének tartott, annál jóval nagyobb mennyiségben a légkörbe kerülő szén-dioxidét sokszorosan felülmúlja, az új takarmány tömeges bevezetése némileg lassíthatja a klímaváltozás folyamatát.Egyetlen tehén böffentések és szellentések formájában annyi metánt juttat egy év alatt a légkörbe, ami három tonna szén-dioxid üvegházhatásának felel meg. Ezt a mennyiséget az Agolin nevű svájci cég új takarmánya a fejlesztők szerint 10 százalékkal csökkenti - számolt be a Reuters . A társaság által értékesített takarmányt mintegy 1 millió szarvasmarha fogyasztja rendszeresen, az új keverék így körülbelül 300 ezer tonnával mérsékelheti a szén-dioxid-egyenértékre átszámolt metánkibocsátást. Az Európai Unióban összesen mintegy 25-28 millió szarvasmarhát tartanak.A tehenek bélgázai meglepően nagy mértékben járulnak hozzá a globális felmelegedéshez, az ENSZ becslései szerint az állattartás önmagában a teljes üvegházgáz-kibocsátás mintegy 18 százalékáért felelős. Ehhez a szarvasmarhák kérődzése során képződő gázok nagyobb mértékben járulnak hozzá, mint a tápcsatorna másik végén távozó légnemű anyagok.A gyártók azt állítják, az új tápanyag a tejhozamot és a takarmányozás hatékonyságát is növeli, ami már csak azért is jó hír, mert a gazdák mindeddig nem voltak anyagilag érdekeltek a szarvasmarhák metánkibocsátásának csökkentésében, bár egy kaliforniai szabályozás már arról is rendelkezik, hogy a farmok metántermelését jelentősen vissza kell fogniuk a gazdáknak.