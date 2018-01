A város, ahol ingyen van a tömegközlekedés a hatalmas szmog miatt

Ingyenes tömegközlekedést vezettek be Szöulban hétfőtől a nagyobb forgalmú órákban, hogy visszaszorítsák a légszennyezettséget. A szálló por koncentrációja a levegőben meghaladja az 50 mikrogram/köbmétert, amit már az egészségre károsnak ítélnek meg.Amellett, hogy mindenkinek ingyenes tömegközlekedési lehetőséget biztosítanak, a hatóságok az állami dolgozók gépkocsi-használatát is korlátozták, 360 parkolóhelyet lezártak, továbbá a kormány által finanszírozott építkezési projekteken való munkát is korlátozták.Nem ez az első eset, hogy Dél-Korea fővárosában hasonló lépésre kerül sor, tavaly vezették be először a korlátozásokat, amikor a szálló por koncentrációja a levegőben meghaladta a 179 mikrogram/köbmétert, amely egyike a legmagasabb, mért adatoknak, ennél nagyobbat csak New Delhiben mértek.A szakértők a magas szmogszint a jelentős mennyiségű szén és dízelhasználat miatt alakult ki az országban, gyakorlatilag Kínát is lekörözik a légszennyezettséggel. Úgy tudni, a mostani korlátozások még napokig életben maradnak.Hasonló lépésre tavaly januárban Budapesten is sor került, akkor arról döntött a főpolgármester, hogy a szmogriadó alatt ingyen használhatják a budapesti közösségi közlekedési járatokat a forgalmi engedély felmutatásával azok, akiknek gépkocsija forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód: 0; 1; 2; 3; 4, vagy ha a forgalmi engedélye nem tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelölő kódot. Erről itt írtunk: