A világváros, ahol hamarosan elfogy az összes ivóvíz

Fokvárosban hamarosan- szakértők szerint az eddigi intézkedések ellenére legkésőbb jövőre - eljöhet a "day zero", a "zéró nap", amikor elfogy az összes ivóvíz a városban. A város komoly korlátozásokat vezetett be: most egy ember ivóvíz fejadagja naponta a hatoda, mint egy amerikai átlagos vízfogyasztása. Mielőtt majdnem teljesen elfogy a víz, a tervek szerint a kormány vízelosztó pontokon fogja kiosztani a még megmaradt vizet.Nem Fokváros az egyetlen, amely egy ilyen eshetőséggel számolhat: szakértők szerint sok másik város is hasonló bajba kerülhet, illetve több másik világváros is hasonló gondokkal küzdött korábban. Például Kalifornia is frissvíz-ellátási problémákkal küzdött éveken keresztül a 2000-es évek elején a nagy szárazság miatt, Sao Paulo pedig 2015-ben küzdött vízhiánnyal az elhúzódó aszály miatt.A CNBC összefoglaló videót készített a témáról:

Why water is the only smart investment for the future from CNBC.