Aggasztó dolog derült ki az amerikai energiaforradalom fő technológiájáról

Azok az kismamák, akik terhességük időszakában legfeljebb 1 kilométerre élnek a kitermelési területtől, 25 százalékkal nagyobb valószínűséggel szülnek az átlagostól elmaradó súlyú gyermeket.

Az átlagosnál nagyobb eséllyel jönnek világra alacsony születési testsúllyal azok a gyerekek, akiknek édesanyja a terhesség időszakában palaolaj és -gáz kitermelő területek közelében él - állítja egy új, a ScienceAdvances magazinban megjelent tanulmány.Márpedig egy bizonyos testsúly alatt jóval nagyobb a csecsemőhalandóság, a figyelemhiányos hiperaktivitás, illetve az asztma kockázata. A kitermelési helyszíntől távolodva a rizikó csökken: 3 kilométeres távolságban már felével-harmadával kisebb a kockázat, mint 1 kilométerre az eljárás helyszínétől. 3 kilométeren túl pedig a tanulmány az újszülöttek súlyában már nem talált kimutatható eltérést a nagy átlagtól. A szerzők több mint 1,1 millió, 2004 és 2013 között világra jött újszülött esetét vizsgálták meg Pennsylvaniában, a palagáz kitermelés egyik legfontosabb államában. A Princeton University, az University of Chicago, valamint az UCLA által közösen jegyzett tanulmány az első, amely összefüggést mutatott ki a palaolaj és -gáz kitermelés, valamint a csecsemők egészsége között.A palaolaj és palagáz kitermelés szerencsére viszonylag ritkán lakott vidékeket érint az Egyesült Államokban. A szerzők becslése szerint évente mintegy 29 ezer gyermek születik a hidraulikus kőzetrepesztés 1 kilométeres körzetében, további 95 ezer csecsemő pedig a 3 kilométeres sugarú körön belül látja meg a navilágot.Az eljárásban alkalmazott hidraulikus kőzetrepesztés során nagy nyomású vízsugárral (illetve az ehhez adott homokkal és vegyszerekkel) törik meg a mélyben található, olajat és gázt tartalmazó kőzetet, mielőtt az energiahordozót a felszínre hozzák. Az eljárással szemben korábban már felmerültek kifogások, a környezetvédők erőteljesen tiltakoztak alkalmazása ellen, elsősorban annak potenciális talajvíz szennyező hatása miatt. Más tanulmányok ugyanakkor a palaolaj és -gáz kitermelés jótékony hatásaira is felhívják a figyelmet. Azon túl, hogy az Egyesült Államokat energiaimportőrből az egyik legnagyobb exportőrré tette, az eljárás egyebek mellett a foglalkoztatottságot és az ingatlanárakat is kedvezően befolyásolhatja az érintett területeken; a Currie és Greenstone tanulmánya szerint átlagosan háztartásonként mintegy 1900 dollárnyi többlet jövedelmet is generálhat az érintett régiókban.A palaolaj és -gáz termelés folyamatosan újabb és újabb csúcsokra emelkedik az Egyesült Államokban, részben azért, mert az eljárás a hagyományos kitermelési módokhoz képest alacsonyabb olajárak mellett is nyereséges. Ezért a tengerentúli olajipar a szektor többi részénél jóval immúnisabb az árak változására, és mivel az USA az OPEC olajkartellnek sem tagja, a palaipar szerepe jelentős az olajárak relatív alacsonyan tartásában.