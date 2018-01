Akarsz keresni 2,5 milliárdot? Oldd meg ezt a bűnügyet!

Meghosszabbították a múlt év végén lejárt 10 millió dolláros nyomravezetői jutalmat minden idők legnagyobb, 500 millió dolláros műkincslopási ügyében.A bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeum csütörtökön közleményben jelentette be, hogy az igazgatóság a nyomravezetői jutalom határidő nélküli meghosszabbítása mellett döntött, "jelezve elkötelezettségét a lopott festmények visszaszerzésére".Az 1990. március 18-án ellopott festményeket, köztük Rembrandt egyetlen ismert tengeri képét, a mai napig nem találják, helyük azóta is üresen áll. Az intézmény közvetlenül a bűncselekmény után egymillió dolláros jutalmat tűzött ki, amelyet 1997-ben ötmillióra, majd 2017 tavaszán tízmillióra emelt. A múzeum szerint ez a legmagasabb nyomravezetői jutalom, amelyet magánintézmény valaha felajánlott.A múlt év végi határidőig azonban senki nem jelentkezett, ami nagy csalódás az intézmény mellett az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) is. Mindkét intézmény abban reménykedett, hogy a kétszeresére emelt összeg majd segít új nyomokra találni.A rendőrnek öltözött két tettes 13 képet vitt magával, köztük Rembrandt Krisztus a viharban a Galileai-tengeren című alkotását, Vermeer A koncert című munkáját - egyikét a 17. századi holland festő kevesebb mint negyven ismert művének - vagy épp Manet és Degas egy-egy képét. A múzeum többször hangsúlyozta, hogy nem az elkövetők kiléte izgatja, hanem az, hogy visszakapják a műveket.