Alakul a 2019-es Sziget, jön a Foo Fighters is

2018. november 27. 11:16

Ed Sheeran után új fellépőket jelentett be a Sziget 2019-re: a legnagyobb név a Foo Fighters, de jön a Florence + The Machine és a Twenty One Pilots is.



A keddi közlemény szerint az Óbudai szigetre érkezik augusztusban még a The 1975, Martin Garrix, Richard Ashcroft, a Chvrches, a Kodaline, az Of Mice & Men, Boy Pablo is.







A közlemény idézi Kádár Tamás főszervezőt, aki szerint a 2019-es Sziget headlinereinek nagy része már a tavaly indult “új időszámítás" eredménye:



"2018-ban egy olyan középtávú stratégiát dolgoztunk ki, ami lehetőséget ad arra, hogy magasabbra tegyük a mércét és teljesíteni tudjuk a látogatóink elvárásait. Nevezetesen egy olyan fesztivál csomagot kínáljunk, amely egyesíti az egyedi, hiteles és szerethető Sziget-élményt egy, a legnagyobb nemzetközi neveket is soroló line up-pal" - tette hozzá Kádár.



A mai naptól ráadásul minden elérhető jegytípus kapható egyelőre a legkedvezőbb, early bird áron. A 7 napos bérlet jelenleg 93 900 forintba kerül, napijegyek 23 500 forinttól kaphatók.



