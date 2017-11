Amihez hozzáér, arannyá változik - Musk egy vagyonért adott el sapkákat

Egy sapka. Igazából semmi különleges nincsen benne, annyit tud, hogy rá van írva Elon Musk új cégének, a föld alatti fúrásokkal foglalkozó Boring Compay-nak a neve. És az emberek megőrülnek érte, az első nap 80 ezer dollárért, mostanra pedig összesen 300 ezer dollárért, vagyis közel 80 millió forintnyi összegért vásároltak a 20 dolláros sapkából.

Boring Company

Initial Hat Offering going great w over $300k in hat sales already! Thanks for buying our super boring hat. You rock, figuratively & literally. All cash goes directly towards more boring.