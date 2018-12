Amikor a héten századszor hallod meg valamelyik plázában ezt a számot, akkor gondolj arra, mennyit kaszáltak vele

Ezekben a napokban gyakorlatilag lehetetlen elkerülni az "All I want for Christmas" című slágert, ami a csapból is folyik. Az 1994-ben bemutatott dal azóta 60 millió dollárt, mintegy 17 milliárd forintot termelt az előadónak, Mariah Carey-nek.A pletykák szerint a dalt mindössze tizenöt perc alatt írta az előadó és a producere, ennek ellenére nagyot szól azóta is. Az Economist szerint az elmúlt 25 évben 60 millió dollárt termelt a szám, és ennek még nincs vége, az Independent azt írta, hogy az Egyesült Királyságban még ma is évi félmillió dollár jogdíjat hoz Mariah Carey-nek. 2016-ban ez volt a legtöbbet játszott dal a Spotify-on, 210 milliószor indították el, vagyis onnan is szépen hoz az előadónak.És akkor annak, aki idén eddig kimaradt belőle: