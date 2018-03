Az elektromos autók terjedésével új szakmák is megjelennek - Az egyiket ingyen kitanulhatod

Hazánkban a villanyautózás most kezd elterjedni, és a további fejlődés egyik fontos előfeltétele a megfelelő töltési infrastruktúra. Ennek kiépítéséhez, karbantartásához viszont megfelelően képzett szakemberekre is szükség van, ezért Magyarországon elsőként indít ingyenes elektromosautó-töltő szerelő képzést a Schneider Electric A vállalat közleményében kitér arra, hogy nem ajánlott háztartási aljzatról tölteni az elektromos autót, helyette érdemes otthoni töltőegységet beszerezni, ennek beszereléséhez pedig szakembert hívni, akire rábízhatjuk a saját és szeretteink életét.Ehhez viszont a piacnak szakképzett munkaerőre van szüksége, amiből jelenleg kevés áll rendelkezésre. Oktatást viszont csak a villamos mérnököknek és tervezőknek kínálnak, kizárólag villanyszerelőknek nem elérhető.A Schneider Electric ezért Magyarországon elsőként indított oktatást a villanyszerelők számára, hogy kiképezze őket az elektromosautó-töltőállomások szerelésére. A képzés szerves része a technológiáról, a különféle típusú és teljesítményű töltőkről, a műszaki paraméterekről szól, de segítséget nyújt a töltőállomások kiválasztása kapcsán, illetve bemutat villanyszerelői praktikákat és hasznos tippeket a bekötésről, a védelemről és a programozásról is.