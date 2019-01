Balesetálló atomerőmű-üzemanyagot tesztelnek az oroszok

Megkezdték az orosz VVER és a nyugati nyomott vizes reaktorok (PWR) számára kifejlesztett orosz gyártmányú balesetálló üzemanyag (ATF) tesztelését - közölte a Roszatom. Az új üzemanyag állítólag ellenáll a tervezési alapon túli, rendkívül kis valószínűségű súlyos atomerőművi balesetben fellépő hatásoknak is, így használatával nőhet az atomerőművek üzemeltetésének biztonsága. Az úgynevezett toleráns üzemanyagot az orosz állami atomenergia-óriás nukleáris üzemanyaggyártó vállalata, a TVEL fejleszti.A toleráns vagy balesetálló üzemanyag általánosságban (angol nevén ATF - Accident Tolerant Fuel) olyan üzemanyag, amely ellenáll egy súlyos, nem tervezhető, a hűtőközeg elvesztéséből fakadó hipotetikus atomerőművi baleset során fellépő hatásoknak is. Hosszú időn keresztül képes ellenállni az aktív zóna hűtésének zavarából fakadó extrém hőmérséklet-emelkedésnek és nem következik be hidrogén-felszabadulást okozó cirkónium-vízgőz reakció sem. A toleráns üzemanyag használata rendszerbiztonsági, illetve az atomenergetika általános biztonsága szempontjából új minőségi szintet jelent.A két kísérleti üzemanyag-kazetta méreteiben egyezik az orosz VVER és a nyugati nyomottvizes PWR atomerőművekben használatos kazettákkal, amelyek négy különböző burkolatanyag-kombinációval és üzemanyag-mátrixszal rendelkeznek. Az üzemanyag-kazettákat a valós üzemit közelítő körülmények között tesztelik, figyelembe véve a VVER és a PWR reaktorokban a hűtőközeg üzemi jellemzőit. A kísérleti reaktort úgy tervezték meg, hogy lehetőség legyen az orosz VVER és a külföldi PWR reaktorok számára készülő toleráns üzemanyag párhuzamos vizsgálatára.

A toleráns üzemanyag kísérleti reaktorban végzett tesztelésének első szakasza 2019-ben fejeződik be, majd értékelik a teszteredményeket. A következő fontos szakasz során a kísérleti toleráns üzemanyag-kazettákat Oroszország valamelyik üzemelő atomerőművének reaktorában is tesztelik.