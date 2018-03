Barack Obama saját tévésorozatról tárgyal

2018. március 10. 07:29

Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke saját tévésorozat indításáról tárgyal a Netflix internetes műsorszolgáltató céggel.



A volt elnök és felesége vitaműsort vagy politikai show-műsort vezetne a The New York Times című napilap információi szerint. Bár az erről szóló egyeztetéseket sem az Obama-házaspár, sem a Netflix szóvivője nem erősítette meg, az amerikai sajtóban szinte kész tényként kezelik az induló műsorsorozatot.



Barack Obama és a volt first lady ugyanakkor - szintén a The New York Times értesülései szerint - tárgyal más vállalatokkal, így például az Amazon és az Apple tartalomszolgáltató részlegeivel is. Ha a több milliónyi internetes felhasználót elérő Netflix nyeri el a jogot a műsorsorozat készítésére és sugárzására, ez elemzők szerint lényeges elmozdulást jelentene majd a hagyományos és az internetes tartalomszolgáltatók közötti versenyben.



A Netflix egyre erőteljesebben van jelen a műsorgyártó-, és szolgáltatóiparban, és egyre nagyobb részt hódít el magának a hagyományos műsorkészítő cégektől. A múlt vasárnapi Oscar-gálán először nyert díjat filmkategóriában az olimpiai doppingbotrányról készült, Icarus című dokumentumfilmjével, és újabb, egész estés alkotások készítésére készül. Közben sikerült megnyernie magának a filmipar olyan kiválóságait, mint Shonda Rhimes producer vagy Ryan Murphy forgatókönyvíró.



A Netflix már korábban bejelentette, hogy az idén nyolcmilliárd dollárt kíván műsorgyártásba fektetni, és immár nemcsak más szolgáltatóktól vásárolna show-műsorokat és filmeket, hanem gyártóbázisát bővítve saját műsorokat és filmeket tervez.



Barack Obama az idén egyszer már megjelent a Netflix programjában: a CBS televízió éjjeli show-műsorának pár évvel ezelőtt nyugállományba vonult híres műsorvezetője, David Letterman új politikai műsorának vendége volt. (MTI)

279275