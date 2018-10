Büdös zokni szagú chipset dobott piacra a Lay's

Egy kollégánk leginkább fokhagymás banánhoz, sokan mások a büdös zoknihoz hasonlítják a durián (képünkön) szagát. A mályvafélék családjába tartozó, Délkelet-Ázsiában elterjedt gyümölcs most azzal került be a hírekbe, hogy a Lay's ilyen ízesítésű chipset dobott a piacra Kínában. Mintha csak egy Harry Potter epizódban lennénk.Magyarra fordítva "Kis durián szörny" a termék neve, a csomagoláson a jellegzetes gyümölcsöt rajzfilmfigura-szerűen ábrázolják. Ahogy a durián, úgy a vele készült chips is megosztotta a fogyasztókat. Egy kommentelő szerint a durián finom gyümölcs, de nem alkalmas arra, hogy chipset ízesítsenek vele, ugyanis túl édes és zsíros lett így a kedvelt burgonyaszirom. Mások megjegyezték: a chips büdös, de ez a kellemetlenség az ízén már nem érződik.A Lay's a büdös zoknira emlékeztető chips mellett sós tojás ízesítésű chipset is bevezetett, ez már jóval nagyobb tetszést aratott a fogyasztók körében. A duriánt különlegessége miatt ugyanakkor nem csak a Lay's használja fel a junk food világában: Délkelet-Ázsiában a Pizza Hut, a KFC és a McDonald's egyes termékeiben is találkozhatnak vele a gyorséttermi vendégek.

A durián. (Fotó: Shutterstock)