Mátyás király óta élen jár a járműgyártásban Magyarország

MTI 2019. február 24. 12:35

Magyarország Mátyás király óta élen jár járműgyártásban Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke szerint.



Ezt mutatja majd be a március 22-24-e között a Hungexpo területén látható a Magyarok a Világ Járműgyártásában elnevezésű tematikus kiállítás, az autókiállítás kísérő rendezvénye - mondta a szakember az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Knezsik István a kiállítás kapcsán elmondta: több mint 1000 négyzetméteren láthatók majd földön, vízen, levegőben közlekedő magyar járműcsodák, egy részük belülről is. De bemutatják például azt is, hogy egy-egy autónak hány alkatrészét gyártják Magyarországon.



A szakember emlékeztetett arra, hogy például a legújabb elektromos Jaguár személyautó fejlesztésében is részt vettek magyar mérnökök.



