Diktatúrától rettegnek Kínában: Olyanok leszünk, mint Észak-Korea

2018. február 26. 15:44

A kínaiak a közösségi oldalakon bírálták azt a hírt, amely szerint a pekingi vezetés eltörölné az államfő hivatali idejére vonatkozó korlátozásokat - jelentette a Reuters hírügynökség hétfőn.



"Olyanok leszünk, mint Észak-Korea" - írta egy felhasználó a Twitter kínai megfelelőjén, a Vejpón vasárnap este. Észak-Koreát 1948-as létrejötte óta az országalapító Kim Ir Szen leszármazottai vezetik. "A szomszédunk példáját követjük" - tette hozzá egy másik internetező is.



A kínai propagandagépezet azonnal ellentámadásba lendült. A megjegyzéseket törölték, ráadásul az oldal keresőjében blokkolták "a hivatali idő korlátozása" kifejezést. A Kínai Kommunista Párt (KKP) azt tervezi, hogy törli az alkotmányból a kínai államfő hivatali idejére vonatkozó korlátozást, amely szerint ugyanaz a személy legfeljebb kétszer öt évig viselheti ezt a tisztséget.



Hszi Csin-ping jelenlegi államfő 2013 óta áll az ázsiai ország élén, és a kínai parlament márciusban minden bizonnyal újabb öt évre megválasztja majd. Ha az ülésszak alatt a többnyire jelképes szereppel rendelkező népi kongresszus áldását adja a KKP terveire, Hszi akár élete végéig is államfő maradhat.



"Ez a lépés, amely lehetővé tenné, hogy egyetlen személy jelentős politikai befolyást halmozzon fel, oda vezetne, hogy újra egy diktátor kerülne Kína élére - Hszi Csin-ping" - figyelmeztetett Joshua Vong, a hongkongi demokraták egyik vezetője.



A belpolitikai témához szokatlan módon a kínai külügyminisztérium is hozzászólt. Lu Kang kínai külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján jelezte, hogy az alkotmány módosítása a kínai népre tartozik. 1954-es elfogadása óta az alaptörvényt folyamatosan alakítgatták - hívta fel a figyelmet Lu. "Remélem, hogy mindenki képes lesz elfogadni a teljes kínai nép akaratát" - tette hozzá.



Hszi nagy népszerűségnek örvend Kínában. A politikus megerősítette a kommunista pártot, fejlesztette a hadsereget és felvette a küzdelmet a korrupcióval szemben, ugyanakkor folyamatosan dolgozik hatalma elmélyítésén. (MTI)







