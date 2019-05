Donald Trump a Marsra "menne"

Elnökségem alatt helyreállítjuk a NASA nagyságát, és visszatérünk a Holdra, majd eljutunk a Marsra is

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA jövő évi költségvetésének megemelését kérte a kongresszustól Donald Trump elnök annak érdekében, hogy az Egyesült Államok mihamarabb újra embert tudjon küldeni a Holdra.Trump a Twitteren jelentette be, hogy 1,6 milliárd dollárral szeretné növelni a NASA költségvetését. Ezzel a kiegészítő támogatással együtt- üzente Donald Trump hétfőn.Mike Pence alelnök két hónappal ezelőtt beszélt arról, hogy négy évvel lerövidítenék annak tervnek a megvalósítását, hogy újra amerikai űrhajósokat juttassanak el a Holdra.Azóta, hogy az Apollo 17 misszióban 1972 decemberében Eugene Cernan asztronauta a Holdra lépett, nem járt amerikai űrhajós a Földet kísérő égitesten. A NASA eredeti terve az volt, hogy asztronautáival 2028-ig térne vissza a Holdra, és ennek előkészületeként 2024-ig személyzet nélküli űrjárművet küld oda.A program felgyorsítása várhatóan több tíz milliárd dollárba fog kerülni. Jim Bridenstine, a NASA igazgatója az űrkutatási hivatal költségvetésének tervezett megemeléséről azt mondta: "bizalmi előlegnek" tekinti azt a Fehér Ház részéről.Februárban a NASA igazgatója arról beszélt, hogy az Egyesült Államok tartós holdprogramot tervez, olyat, amelynek keretében rendszeresen jönnek-mennek majd az embert szállító űrhajók. Gateway néven 2026-ig egy kisebb űrállomást létesítenének egy Hold körüli pályán, egyfajta pihenőhelyet, "feltételes megállót" az úton lévő űrhajósok számára, de a Nemzetközi Űrállomástól (ISS) eltérően ezen nem lenne állandó személyzet.A tervekre beindultak az űrtechnológiában érdekelt amerikai milliárdos cégvezetők is, Jeff Bezos múlt héten mutatott be egy Blue Moonnak nevezett járművet, amit a holdraszálláshoz tervezett cége, a Blue Origin. Elon Muskról pedig régóta lehet tudni, hogy a Marsutazás és a bolygó kolonizálása a nagy álma.

Forrás: NASA/JPL-CALTECH/MSSS / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images