Drónautó repkedett Amszterdamban

Az Airbus vezetője szerint legalább egy évtized kell ahhoz, hogy valóban elkezdjen kiépülni a légitaxi rendszere.

Egy repülő dróntaxi prototípusa mutatta meg Amszterdamban egy kiállításon, hogy milyen lehet a személyszállítás a jövő városaiban.A járművet az Airbus, az Audi és az Italdesign készítette. Három különálló modulból áll össze: a személyszállításra alkalmas kétüléses kapszulából, a kerékkel ellátott alvázból és a négy rotorral felszerelt drónból. Már korábban ismert volt a koncepció, de most tette meg az első útját a levegőben a tervezetthez képest negyedakkora méretű jármű az amszterdami Drone Week rendezvényen.A drón először felszállt és keresztülrepült a termen, majd leszállt egy kijelölt parkolóhelyen. Ezt követően egy kis autó odavezette magát a drón alá az utaskapszulával, amit felemelt és hozzáillesztett a drónhoz. Amikor megvolt a dokkolás, ismét felszállt a drón és visszarepült a kiindulási pontra.A model tesztrepülése gond nélkül lezajlott, de egyelőre még nem fogunk találkozni vele az utcákon. Sok feltétel még nem adott ahhoz, hogy taxiként működjön a Pop.Up Next névvel illetett dróntaxi. Acsak az egyik, szükséges még a, azés az is kell, hogyaz emberek.A versenyfutás mindenesetre megkezdődött, az Uber is fejleszt repülő járművet, ami a reményei szerint 2020-ban kezdheti meg a bemutatórepüléseket és 2023-ban állhat forgalomba. Az Uber akkumulátorral működő járműve kinézetre egy kisrepülőgép és egy helikopter keresztezése, fix szárnyakkal és rotorral. Egy holland cég is kifejlesztette a saját repülő járművét, a PAL-V Liberty egy háromkerekű, kétüléses autó és egy helikopter összepárosítása.Várhatóan jövőre lép életbe az EU-s szabályozás, amely harmonizálja a drónokra vonatkozó rendeleteket. Kulcsfontosságú, hogy felkészüljünk a piaci fejlesztésekre és a változásokra - kommentálta az eseményeket az európai légi közlekedési biztonsági ügynökség.

A kép forrása: MTI / Peter Dejong