Drónokkal csempésztek drogot Európa egyik leszigorúbban őrzött területe felett

2018. augusztus 29. 17:16

Európa egyik legszigorúbban őrzött területe felett, a Törökország által ellenőrzött Észak-Ciprus és a görög Ciprusi Köztársaság határán csempésztek drogot drónok segítéségével - számolt be az észak-ciprusi média a Reuters cikke szerint.



Rendőrök fogták el a csempészt, aki a közös főváros, Nicosia felett, a komoly katonasági erőkkel védett 180 kilóméteres határszakaszon (ahol az ENSZ is jelen van békefenntartó erőivel) repült át a drogszállítmánnyal. Arról nem adtak ki információt, hogy mennyit és milyen drogokat foglaltak le.



Ciprus 1974-ben szakadt két részre, amikot a török hadsereg a sziget északi részét a elfoglalta, de egyébként a görögök az egész sziget területére továbbra is igényt tartanak.

