Drónos kivégzéssel tér vissza gyerekkorunk kedvenc horrofilmje

Portfolio 2019. április 18. 16:30

Pénteken jelent meg az első hosszabb előzetes az 1988-as klasszikus horrorfilm, a Gyerekjáték (Child's Play) rebootjához.



A nyáron mozikba kerülő film főszereplője természetesen ismét Chucky, a gyilkos játékbaba lesz. Az újragondolt film érdekessége, hogy a játék nagyban igazodik napjaink technológiai elvárásaihoz: Chucky nem pusztán egy baba, hanem sokkal inkább egy robot, ami online térben is él, például telefonos applikációról irányítható, kapcsolódni tud az okosotthonra, vagy akár egy drónt is tud kezelni.



A trailer 19. másodpercében pontosan leírják a játék tulajdonságait:







A filmet a magyar mozik június 20-án mutatják be. Az idei év mozitrendjeit elnézve kicsi az esélye, hogy szinkron nélkül, eredeti nyelven is megnézhessük, ami leginkább azért kár, mert Chuckie eredeti hangja maga Luke Skywalker, azaz Mark Hamill lesz.



