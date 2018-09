Egy egész városban megtilthatják a kluboknak, hogy Nike-termékeket vásároljanak

Egy Louisiana állambeli kisváros betiltotta, hogy a város rekreációs intézményei Nike-termékeket vásároljanak, néhány nappal azt követően, hogy a sportruházati cég az NFL-játékost, Colin Kaepernicket szerződtette a legújabb hirdetési kampányához. Kenner városának polgármestere kikötötte, jóvá kell hagynia a városnak, ha egy sportklub a rekreációs épületekben történő használatra vásárol bármilyen sportterméket.A polgármester azzal védekezik, hogy nem akarja, hogy adófizetői dollárokat politikai kampányokra használjanak. Mert szerinte a Nike amellett, hogy cipőket akar eladni a kampányával, politikai üzenetet is közvetít ezzel. Viszont közleményében hozzátette, hogy természetesen nem lesznek kitiltva a játszóterekről a Nike-cipők.A Nike új kampánya heves indulatokat váltott ki. Voltak, akik a termékek bojkottjára szólítottak fel és ara, hogy tegyék tönkre a saját Nike-termékeiket. Donald Trump a Twitteren támadta a vállalatot. Közben a Nike online értékesítései kétszámjegyű ütemben emelkednek azóta, hogy elindult a kampány.Kenner városának tanácsosa elmondta, hogy 100 százalékban a döntés ellen van, a közeli New Orleans polgármestere pedig hozzátette, hogy ez a lépés nem egyezik azokkal az értékekkel, amit városának lakói képviselnek. New Orleans városi tanácsának egyik tagja pedig egy Nike-bolt előtt készült képet posztolt, amin egy Nike-pólót tart a kezében.

Forrás: AFP / Angela Weiss