Egy japán cég már bitcoinban adja a fizetést

Egy japán vállalat, a többek között internetszolgáltatással foglalkozó GMO Internet bejelentette, hogy az alkalmazottai a fizetésük egy részét bitcoinban is kérhetik.A GMO Internet havonta 100 ezer japán jent, vagyis közel 237 ezer forintnak megfelelő összeget bitcoinban is kifizet 4000, Japánban dolgozó alkalmazottjának, amennyiben azok ezt kérik, ráadásul azok a dolgozók, akik élnek ezzel a lehetőséggel, még 10 százalék bónuszt is kapnak a vállalattól.A japán cég nem véletlenül tette a nagyvonalú felajánlását, a GMO Internet már most is több szálon is kötődik a bitcoinhoz, jövőre pedig bitcoin-bányászatba fognak Észak-Európában, ahol megújuló energiával a legmodernebb chipekkel hajtott számítógépekkel folyik majd a bányászat.