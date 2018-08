Egy látványos videó arról, hogy árasztotta el a világot fegyverekkel Amerika és Oroszország

Érdekes videóban szedte össze egy adatelemző azt, hogy árasztotta el a világot fegyverekkel az Egyesült Államok és a Szovjetunió, majd később Oroszország 1950 és 2017 között.Az adatokat a Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) fegyvereladási adatbázisából nyerte ki Will Geary, egy pont egy az intézet által kiszámolt TIV-egységet jelent, mely a szállítmányokban szereplő fegyverek harcértékén alapszik. Például egy (a videóban nem szereplő) 2009-es fegyvereladás, mely során Németország 43 Leopard 2A4-es harckocsit adott el Chilének, 68,8 millió TIV-et ért. Az összesítésben minden hadicélú eszköz szerepel, gépkarabélyoktól kezdve radarokon keresztül hajóágyúkig.A videón feltüntette Geary azokat az országokat is, melyek egyes években a legtöbb fegyvert kapták meg a két nagyhatalomtól, így jól látható, hogy próbálta a hidegháború alatt, majd utána növelni a befolyását a világban Washington és Moszkva a fegyvereladásokon keresztül.

Arms Sales: USA vs Russia from Will Geary on Vimeo.

The U.S. and Russia are the world's largest weapons dealers. I mapped the flows of arms exports leaving the U.S. and USSR/Russia from 1950 to 2017. Full video (with audio) available here: https://t.co/1Yg1mTA8uV pic.twitter.com/OQM6Q9CGdL