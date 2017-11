Eladta a bankját a kőgazdag üzletember, majd épített a kertjében egy Forma-1-es pályát

Alan Wilzig 2004-ben úgy döntött, hogy eladja a Trust Company of New Jersey bankot, majd a 726 millió dolláros vételárból megépíti saját versenypályáját a kastélya mögötti kertben.Az építési munkálatokat 2007-ben átmenetileg fel kellett függesztenie, mert a szomszédjai a zajtól tartva bírósághoz fordultak, 2010-ben azonban befejezte a pályát.A versenypálya 1,8 kilométer hosszú, 12 méter széles, összesen kilenc kanyar van benne és motorversenyekre, illetve autóversenyekre is optimalizált - akár egy Forma-1-es pályának is tökéletesen megfelelne. A jogi költségekkel együtt körülbelül 3 millió dollárt költött Wilzig a pálya megépítésére.A pálya mellett épített egy autó- és motorverseny múzeumot is, melyet 5 millió dollár értékben töltött meg járművekkel. A pályán a többségét ezeknek ki is lehet próbálni, főleg 2015-ös McLaren P1-esét szereti rajta hajtani.Az üzletember az '90-es évek végén határozta el egyébként, hogy versenypályát épít, mivel mindig is szeretett száguldozni, de egy motoros barátja majdnem meghalt, amikor egy autóval ütközött.A Trust Company of New Jersey bankot Wilzig az apjától örökölte meg, a bő egy évig, amíg a céget vezette, piaci értékében megduplázódott a vállalat, végül a North Fork Bank vette meg, a tranzakció 2004 május 17-én zárult.