Elárverezik Elvis Presley kedvenc autóját

2018. október 6. 09:57

Elvis Presley kedvenc autóját árverezi el a Dorotheum aukciósház október végén Salzburgban: az 1972-es Cadillac de Ville Estate Wagon értékét 100-200 euróra ezer (32-64 millió forintra) becsülik.



A rock and roll királya az 1970-es években ezzel ingázott Beverly Hills és Las Vegas között. Ebből a modellből csak kettő létezett a világon, a másik Dean Martiné volt.



Az autó a legkisebb részletekig Elvis kívánságára készült, még a kerékküllőket is 24 karátos arany borítja. Nyolcállomásos rádióval, bőrborítással, légkondicionálóval, valamint hidraulikus és elektronikus segédeszközökkel egészítették ki az eredetileg Sedan Deville típusú limuzint, melyet az American Sunroof Company épített át extranagy kombivá.



A különleges autó, amelyben 112 ezer kilométer van, Elvis halála után húsz évig Graceland személyzetének járműveként szolgált, majd az 1990-es években műgyűjtők tulajdonába került. 2016-ban Ausztriába vitték a járművet.



Elvis Presley autók iránti rajongása legendás volt, a Cadillacekhez különleges kapcsolat fűzte. Előfordult, hogy tíznél is több autót vásárolt meg egyszerre, majd elajándékozta a barátainak.



Az október 20-án árverésre kerülő autót eredetileg menedzserének, Colonel Parkernek szánta, de az énekes olyan gyakran kölcsön kérte tőle, hogy végül Parker visszaadta neki. A Classic Expo Salzburg keretében Elvis kocsija mellett 98 további ritkaságot kínálnak eladásra. (MTI)



