Elindult a világ leghosszabb légi járata

Elindult a világ leghosszabb légi útjára a Singapore Airlines Airbus A350-ese, a járat Szingapúrból New York - Newark repülőterére közlekedik.A Flightradar24.com radarképe szerint a gép helyi idő szerint csütörtökön nem sokkal éjfél előtt szállt fel Changi repülőteréről és várhatóan 18,5 óra múlva érkezik meg New Yorkba, a repült útvonal hossza 15 336 kilométer, a jelenlegi útvonalak közül ez a leghosszabb a világon. Eddig a Qatar Airways Doha és Auckland közötti járata viselhette ezt a címet, a megtett út 14 ezer kilométer volt.A Singapore Airlines legutóbb 2013-ban üzemeltette a Szingapúr és New York közötti járatot, de az akkor használt Airbus A340-500-asokkal nem lehetett gazdaságosan teljesíteni azokat. Az új A350-esek speciális, megnövelt hatótávolságú változatai azonban lehetővé teszik a gazdaságos üzemelést.Az Airbus mérnökei megnövelték a gép maximális felszállósúlyát, így több kerozint tud vételezni, javítottak a gép aerodinamikáján, így hatótávolsága közel 18 ezer kilométerre nőtt és akár 20 órán keresztül is képes repülni. Utasból azonban a normál A350-esekghez képest jóval kevesebbet tud a fedélzetére venni: mindössze 161-en utazhatnak a Singapore Airlines gépen: 94-en a prémium turista, 67-en pedig a business osztályon. Egy normál A350-es befogadóképessége 320-360 utas.