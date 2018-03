Elképesztően jól mutat a Tesla napelemes cserepe a tetőn - Itt vannak az első képek

Többszöri csúszást követően a Tesla januárban jelentette be, hogy hivatalosan is elkezdte a telepítési folyamatot a telepítési helyszínek felmérésével, a tervezéssel, illetve a termékek "kiutalásával". A több változatban is kapható napelemes cserepek első két verziója, az úgynevezett texturált és sima felületű cserepek gyártása a buffalói Gigafactory 2-ben tavaly év végén kezdődött. Az elmúlt hónapokban a Tesla már a telepítéseket is elindította, azonban egyelőre csupán az alkalmazottai számára, és csak a sima felületű változatban. Most azonban már a rendes ügyfélkörben is folyik a telepítés, amelyről az első fotók is megjelentek az electrek beszámolója szerint, miután az egyik első ilyen installációról egy San Jose-i ügyfél képeket osztott meg a twitteren.

The Tesla Solar Roof is every bit as beautiful as I hoped. Hoping @PGE4Me allows us to turn it on very soon. I feel like we're living in the future! @Tesla @elonmusk pic.twitter.com/PoAm14peFB — Toblerone (@Toblerhaus) 2018. március 24.

Bár a képek alapján ez nem látszik, a cserepeknek csak egy része termel áramot, azok, amelyek a legkedvezőbb elhelyezkedéssel bírnak ehhez. A rendszer névleges kapacitása 9,85 kilowatt. A társaság tájékoztatása szerint a fogyasztók négyzetméterenként körülbelül 235 dolláros árral, és nagyjából a hagyományos cserépcserének megfelelő 5-7 napos telepítési idővel számolhatnak. Ebben a konkrét esetben azonban mintegy három hétig tartott a munka a kedvezőtlen időjárás miatt. A cserepekre - amelyek számos hagyományos cserépnél ellenállóbbak az olyan külső behatásokkal szemben, mint például a jégeső - a társaság élethosszig tartó garanciát ad, míg az áramtermelő képességük megőrzését 30 évre garantálja.A cég 2017 májusában kezdte el felvenni a rendeléseket a termékre 1000 dolláros foglaló ellenében, a kereslet pedig olyannyira erőteljes volt, hogy 2018 első heteiben el is fogyott a raktáron levő készlet, ami értelemszerűen csúszásokat eredményezett az értékesítésben. A Tesla további változatok megjelenését is ígéri, de továbbra is rendelhetők a cégtől a hagyományos, már meglévő tetőre telepíthető fotovoltaikus panelek is, amelyek egy jó állapotú tetővel rendelkező ingatlan esetében gazdaságosabb választást jelentenek a cserepeknél.