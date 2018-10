Elromlott a Hubble-űrteleszkóp egyik fontos eleme

MTI 2018. október 8. 19:29

Újabb giroszkópja romlott el a Hubble űrtávcsőnek, ezért amíg a tudósok megoldást találnak a hiba elhárítására, az űreszköz tartalékos üzemmódban működik.



Az űrtávcső legfontosabb eszközei közé tartoznak a giroszkópok, melyek stabilizálják, valamint módosítják a pályáját, ezzel teszik lehetővé tudományos munkájának elvégzését. Az 1990-ben útjára bocsátott Hubble-űrtávcsövet hat giroszkóppal szerelték fel, de egy ideje ebből már csak három működött, s pénteken ezek közül romlott el egy újabb - számolt be róla a BBC News hétfőn.



A hétvégén ezért határozott úgy a Hubble működését irányító tudóscsoport, hogy biztonsági üzemmódba kapcsolják, amíg megoldást keresnek a problémára. A Hubble-misszió helyettes vezetője, Rachel Osten Twitter-üzenetében azt írta, hogy a hiba miatt elég stresszes hétvégén vannak túl, azon dolgoznak, hogy életre keltsék az utoljára elromlott giroszkópot, de nem egyszerű.



Ahhoz, hogy a Hubble optimális hatékonysággal tudjon dolgozni, három giroszkópra van szüksége. Osten emlékeztetett rá: mindig is azt tervezték, hogy amennyiben két működő giroszkóp marad, csak az egyikkel dolgozzon a Hubble. Mint hozzátette: nincs nagy különbség a két és egy giroszkópos működés között, de ezen a módon nagyon sok további megfigyelési időt biztosíthatnak, amire a csillagászközösségnek óriási szüksége van.



Az űrteleszkóp nagyon értékes forrás a csillagászok számára, megfigyelési idejét alaposan beosztják, mert hatalmas rá az igény. A Hubble-nak kétféle giroszkópja van, három régebbi és három újabb, az utóbbiak működési ideje az előbbiek ötszöröse. A régebbi giroszkópokkal évekig számos probléma lépett fel, a pénteken elromlott giroszkóp az újabbak közül való volt.



Azonban amikor az elromlott helyett az újabbak közül egy másikat akartak beindítani, az nem működött megfelelően. A tudóscsoport reméli, hogy sikerül újra működésbe hozni, de erre nincs garancia.



Az irányítóknak most az kell eldöntenie, hogy működtessék-e a Hubble-t két giroszkóppal, és ha azok közül is elromlik egy, működjön-e eggyel vagy csak eggyel működtessék és amikor elromlik, akkor kapcsolják be az utolsót.



Osten Twitter-üzenetében kifejtette: nem volt váratlan a hiba, tudták, hogy be fog következni, a giroszkóp ugyanis a korábban véltnél hat hónappal tovább működött már.



A Hubble helyét 2021-ben a James Webb Űrtávcső (JWST) veheti át, amely 2016-ban készült el. A NASA első igazgatójáról, James Webbről elnevezett űrtávcső a Földtől mintegy másfél millió kilométerről fogja megfigyelni a Naprendszer objektumait, és mintegy 5-10 éven keresztül készít felvételeket. Teljesítménye százszor nagyobb lesz, mint a Hubble űrteleszkópé.

