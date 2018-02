Elvis Presley lánya 25 milliárd forintos vagyont égetett el, most perel

2018. február 25. 19:46

Lisa Marie Presley, Elvis Presley lánya százmillió dollárra (25,4 milliárd forintra) pereli pénzügyeinek korábbi kezelőjét: állítása szerint Barry Siegel hanyagul és rosszul menedzselte üzleti ügyeit. Közben Siegel is beperelte a Presley-lányt, mondván, fényűző életstílusára szórta el apai örökségét. Siegel a keresete mellé egy 800 ezer dollárról (203 millió forintról) szóló követelést is benyújtott a kifizetetlen számlákra.



Az 50 éves Lisa Marie Presley 2016-os negyedik válása után jelentette be, hogy 16 millió dolláros (négymilliárd forintos) adósságban úszik.



Lisa Marie Presley kilencéves volt, amikor édesapja, Elvis Presley elhunyt 1977-ben, és egyedüli örököse lett. Pénzügyeit 1993 óta, mióta örökségéhez hozzájutott, Barry Siegel vitte. Presley szerint Siegel 2005 utáni tevékenysége okozott neki pénzügyi kárt. A héten benyújtott periratok szerint 2016-ra a hagyatékot kezelő cégnek 14 ezer dollár (3,6 millió forint) készpénze és több mint félmillió dollárnyi (127 millió forintnyi) hitelkártya-tartozása volt.



Siegel szerint Presley "kétszeresen elherdálta" örökségét, és ő hiába figyelmeztette költekezéseire, nem talált meghallgatásra. Lisa Presley 2003-ban önálló énekesi karrierbe kezdett és vegyes sikerrel három lemezt adott ki. Nagy port vert fel két évig tartó házassága Michael Jacksonnal, és 108 napig tartó házassága Nicolas Cage filmsztárral.



(MTI)

277801