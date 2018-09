Elviselhetetlen a magyar nyugdíjasok élete a 30 évesek szerint

A magyar nyugdíjhelyzetről október 16-ai Öngondoskodás konferenciánkon is szó lesz. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

Az Y generáció tagjai küzdelmesebbnek ítélik a mostani nyugdíjasok életét, mint a fiatalabb Z, vagyis az 1997 vagy azután született generáció tagjai - derül ki az OTP Nyugdíjpénztár legfrissebb kutatásából. A jelenlegi nyugdíjasok életét az Y generációba tartozó válaszadók 55,5 százaléka küzdelmesnek, vagy elviselhetetlennek tartja. Ugyanakkor a munkaerőpiacra most belépni készülő Z generáció tagjai ennél rózsásabban látják a mai nyugdíjasok helyzetét. Az ebbe a korcsoportba tartozó válaszadók kevesebb, mint fele, 43,7 százalék gondolja úgy, hogy többnyire nehézségekkel kell szembenéznie a nyugdíjas évek alatt.Az időskorral kapcsolatos, eltérő generációs képek jól láthatóak az élethosszig tartó munkával kapcsolatos várakozások kapcsán is. Amíg a még jellemzően tanuló Z generáció tagjainak 47 százaléka gondolja úgy, hogy nyugdíj mellett is dolgozni fog, addig a már inkább aktív munkavállalónak számító, jellemzően a húszas éveinek végén, harmincas elején járó korosztály 61 százaléka már lemondott a gondtalan nyugdíjas évekről - olvasható a közleményben.