Emberi vizeletből csináltak téglát

MTI 2018. november 5. 19:43

A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók a Dél-afrikai Köztársaságban.



A szürke színű, szagtalan téglák nyolc nap alatt készülnek el a laboratóriumban vizelet, kalcium, homok és baktériumok felhasználásával. Az eljárás során műtrágyát is előállítanak a szakemberek.



A téglákat a vizeletben természetes módon előforduló karbamidból (urea) készítik. Ez a vegyület mesterségesen is előállítható. Szintetikus változatát világszerte műtrágya készítésére használják.



Az Egyesült Államokban már tesztelték a módszert, amellyel téglát lehet előállítani mesterséges karbamidból, ám a dél-afrikai kutatóknak most emberi vizelet felhasználásával sikerült ezt megvalósítaniuk.



A Fokvárosi Egyetem munkatársaként dolgozó Dyllon Randall és kollégái a korallzátonyok képződésének természetes folyamatára hasonlító eljárással állítják elő a biotéglákat.



A vizeletből készített tégla nagy előnye, hogy szobahőmérsékleten készül, vagyis előállítása nem jár együtt szén-dioxid-kibocsátással, mint a hagyományos, égetett téglák esetében.



A tömeggyártás egyetlen akadálya, hogy mindössze egyetlen biotéglához nagyjából 20 liter vizeletre van szükség, ami egy átlagos felnőtt több heti vizeletmennyisége.



A kutatásban részt vevő Suzanne Lambert szerint azonban a következő egy-két évtizedben biztosan kereskedelmi forgalomba kerül a termék, de addig még rengeteg munka vár rá és kollégáira a laboratóriumban.

