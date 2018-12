Ennyit költ a magyar karácsonyi ajándékra

2018-ban a tavalyihoz képest többet, átlagosan 56 ezer forintot költenek majd karácsonyi ajándékra a magyarok, valamint nőtt az egy személy ajándékára szánt összeg is - derül ki a Budapest Bank megbízásából készített, karácsonyi költéseket vizsgáló kutatásból.A megkérdezettek 74%-a előre átgondolja, hogy kinek, és milyen értékben vesz majd meglepetést, ennek ellenére minden második válaszadó a tervezetten felül költekezik. Az ajándékokat jellemzően az interneten keresztül és nagy bevásárlóközpontokban szerzik be a megkérdezettek.A 100 ezer forintnál többet költők aránya a megyeszékhelyen élők körében a legmagasabb, 18%, míg az egyéb városokban élők terveznek a legkevésbé ennyit költeni, hiszen mindössze 7%-uk mondta ezt. Az egy főre jutó összeg is emelkedett, idén ez jellemzően 10.084 forintos kiadást jelent.

Az elmúlt évben 39-ről 34%-ra csökkent azoknak az aránya, akik már a karácsony előtti hónapokban spórolni kezdenek a kiadásokra, miközben az elmúlt évek növekedését folytatva idén 33% helyett már 38% vallja, hogy nem kell takarékoskodnia az ünneppel járó költségek miatt. A válaszadók 33%-a mondta, hogy a karácsonyi kiadásait az aktuális havi fizetése fedezi, míg 29% többek közt az általános tartalékaiból, 26% az aktuális fizetéséből, 23% pedig az erre a célra félretett pénzből is fedezi az ünnep költségeit. A lakosság mindössze 4%-a említette, hogy hitelkártya-keretét is igénybe veszi.Az ajándékokért a megkérdezettek 70%-a készpénzzel is fizet, a második legnépszerűbb fizetési megoldás az interneten keresztüli bankkártyás fizetés (29%). Ezt a hagyományos betéti kártyával történő fizetés követi 27%-kal, a hitelkártyás fizetések aránya 10%. A hitelkártya keret költés tekintetében nincs jelentős változás tavalyhoz képest, ezúttal is körülbelül 70 ezer forint felhasználását tervezik a megkérdezettek.Azok, akik hitelt is felvesznek a karácsonyi ajándékok vásárlásához, jellemzően a költségek 24%-át tervezik ily módon fedezni, ebben nincs változás az előző évhez képest. Ez az arány a 23-29 évesek körében a tavalyi 17-ről 7%-ra, míg a 60-69-es korosztály esetében 29-ről 14%-ra csökkent ez az arány.