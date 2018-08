Ez a két nap már szinte biztosan teltházas lesz a Szigeten

2018. augusztus 2. 14:30

Jövő héten indul a Sziget: a szervezők tájékoztatása szerint a vasárnap és a hétfő már nagyon közel áll a teltházhoz, és a többi napokra is rohamosan fogynak a jegyek.



"Úgy tűnik, hogy a hétfői nap már biztosan teltházas lesz az idei Szigeten, ugyanis hamarosan le kell állítanunk a napijegyek árusítását, de a vasárnap is nagyon közel áll ehhez" - idézi a közlemény Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét, aki szerint az erős program más napokon is hozhat látogatói csúcsot.



A szervezők szerint az utóbbi évek legerősebb Sziget-lineupja lesz a Nagyszínpadon, olyan világsztárokkal, mint például napjaink egyik legfontosabb és legnagyobb hatású hiphopelőadója Kendrick Lamar, a világ legismertebb virtuális zenekara, a Gorillaz, az Oasis egykori frontembere, Liam Gallagher, az amerikai sztárénekesnő, Lana Del Rey, a koszovói albán-brit Dua Lipa, a norvég house-producer Kygo, vagy az egyik legfontosabb kortárs rockzenekar, az Arctic Monkeys.





