Ezeket a luxuscikkeket értékelik a legjobban a milliárdosok

Minek nőtt a legjobban az értéke?

A luxuscikkek iránti kereslet durván növekvő tendenciát mutat, ahogyan a szupergazdagok száma is növekszik világszerte. Annak ellenére, hogy a milliomosok és milliárdosok szeretnek jachtokra, magángépekre és hatalmas nyaralókra költeni, hosszú listát lehetne összeállítani más termékekből is, amiket szívesen vásárolnak. A Statista cikkében azokat a luxuscikkeket gyűjtötték össze, amiknek az elmúlt 10 évben a legjobban megnőtt az értéke.A szupergazdagok és a nagyon régi, illetve ritka autók kapcsolata nem igényel hosszasabb kifejtést, az úgynevezett vintage autók értéke az elmúlt 10 évben 258 százalékkal nőtt meg. A legtöbbet eddig egy Ferrari 250 GTO-ért fizetett az új tulajdonosa, az aukciót tavaly tartották, ahol mintegy 48,4 millió dollárért, vagyis 13,6 milliárd forintért kelt el a jármű. Az érmék és bélyegek értéke is szárnyalt az elmúlt években, ezeknek 189-193 százalékkal nőtt meg az áruk 2009 óta. A 2018-ban eladott legdrágább bélyeg 1,6 millió dollárért, azaz 447 millió forintért kelt el, míg egy lengyel aranypénzért 615 millió forintnak megfelelő dollárt fizettek. A drágulást tekintve a listában ezután következtek a műalkotások, borok, gyémántok, ékszerek, órák, majd a bútorok, igaz azonban, hogy az utóbbi kategória mintegy 32 százalékos értékvesztést könyvelhetett el az elmúlt 10 évben.A lista legelején az igazán ritka whiskyk végeztek, különösen az öreg skót malátawhisky számított luxuscikknek, melyek értéke 582 százalékkal drágult az elmúlt 10 évben. A legdrágább vásárlás tavaly egy londoni aukción történt, egy üveg 1926-os Macallan whisky ára 1,2 millió fontba került, ami 439 millió forintnak megfelelő összeg.