Ezer fontjába került a briteknek, hogy elkezdhessék a Brexitet

Két brit közszolga összesen 985 fontos menettérti vonatjegyébe került, hogy személyes kézbesítéssel még tavaly március 29-én elvigyék Londonból Brüsszelbe az Európai Tanács elnökének a Brexitet elindító hivatalos levelet - tudta meg a The Guardian.A közérdekű adatigényléssel megszerzett információból kiderül, hogy két Eurostars vonatjegyet árát kellett állnia a brit adófizetőknek ahhoz, hogy elindulhasson a Brexit - foglalta össze a Politico. Theresa May kormányfő tavaly március 29-én tv-kamerák előtt írta alá az uniós alapszerződés 50-es cikkelyében rögzített lehetőség (kilépés) aktiválását, aztán a két közszolga felszállt a vonatra és elvitte Donald Tusk tanácsi elnöknek a levelet Brüsszelbe.A Brexit, ha valóban végigmegy a kétéves kilépési folyamat, illetve az azt követő 21 hónapos átmeneti fázis, várhatóanÉppen a napokban volt kénytelen közzétenni a brit kormány, hogy mindhárom vizsgált forgatókönyv esetén bukna a brit gazdaság 15 éves távon ahhoz képest, mint ha nem lépne ki az EU-ból.Részben emiatt kampány indul a közvélemény tájékoztatására és a kilépési folyamat leállítása érdekekében, igaz a brit parlament is szavaz majd a kilépési szerződésről és ott is lehetnek még izgalmak.Az MNB tegnapi konferenciáján a Morgan Stanley egyik globális vezető szakértője azt mondta: súlyos identitásválság van most a briteknél és ebből még bármi kisülhet, akár a kilépési folyamat is visszafordulhat.