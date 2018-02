Félmillió dollárt adományoz George Clooney és neje a fegyvertartás szigorításáért harcolóknak

Félmillió dolláros adománnyal támogatja az Amerika-szerte a fegyvertartás szigorítását követelő felvonulásokat szervező diákokat George Clooney és felesége, Amal Clooney.A washingtoni March for Our Lives (Felvonulás az életünkért) elnevezésű nagygyűlésen Clooneyék is felvonulnak majd. A fegyvertartás szigorításáért kampányoló rendezvényt a 17 halálos áldozattal járó floridai iskolai lövöldözést követően szervezték meg.A házaspár már számos alkalommal adományozott komoly összegeket közéleti célokra. A tavaly egy nő halálát okozó charlottesville-i gyűlés kiváltotta összecsapások után egymillió dollárt adományoztak egy nonprofit jogi központnak, amely a gyűlöletet keltő csoportokat monitorozza, és tevékenységükről a médiát és a hatóságokat is értesíti.

Forrás: Shutterstock