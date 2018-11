Ingyenes közösségi autómegosztási mozgalom indul Magyarországon

A közösségi autómegosztás elterjesztéséért mozgalmat indít Magyarországon a Bónusz Brigád novembertől azért, hogy minél több autós vigyen magával utasokat, ha úticéljuk közös. A társaság a szívességi alapú személyszállítási mozgalom indításával azt szeretné elérni, hogy pár hónapon belül legalább ezer sofőr használja rendszerüket. Az autómegosztás segíthet abban, hogy a magyar nagyvárosok levegője jobb minőségű legyen, és csökkenjen a légszennyezettség okozta halálozások száma.Az ingyenes rendszer használatára bárki regisztrálhat a bonusz.hu/elviszlek oldalon. Aki ezt megteszi, annak küldenek egy "#elviszlek" matricát, amit könnyű kitenni a szélvédőre és bármikor levehető onnan, majd újra visszatehető. A mozgalmat egy saját autóval indítják, amit csak a megosztásos modell népszerűsítésére használnak dolgozói, de emellett a cég 60 munkatársa is regisztrál az oldalon, és viszi felmatricázott autójával ingyen a jelentkező utasokat. Aki #elviszlek matricás autót lát, nyugodtan intse le, de ha a buszmegállóban áll meg egy matricával ellátott autó, akkor nem kell egyik félnek sem bemutatni, hogy miről van szó, egyszerűen utazhatnak együtt - áll a társaság közleményében. Az utasnak csak annyi a teendője, hogy az autóból posztoljon #elviszlek hashtaggel azért, hogy a mozgalom ismertté váljon.

A közösségi autómegosztásra Magyarországon is van példa, ezek a megoldások azonban fizetősek. Egy, a Bónusz Brigád ingyenes mozgalmához hasonló szolgáltatás Svájcban is népszerű, pár környezetvédő hozta létre azt a 80-as években. A nonprofitként indul vállalkozás olyan sikeres lett, hogy 1997 óta Mobility CarSharing néven üzleti alapokra helyezték a szolgáltatást.A svájcihoz részben hasonló, ideiglenes kezdeményezés már Magyarországon is volt 2010 januárjában BKV-sztrájk idején, amikor egy autómegosztó mozgalom szerveződött. Az önkéntes szállítók és az utasok saját honlapon, blogon és közösségi oldalon jelentkezhettek. Az ötletgazda a plázás közösségi játékairól ismert 4K!-Negyedik Köztársaság mozgalom és a közösségi munkavégzést népszerűsítő Colabs közösség volt. A kezdeményezés annyira népszerű volt, hogy az oldal, túlterhelés miatt, több alakalommal is szinte teljesen elérhetetlenné vált; a Facebook közösségi oldalon pedig kevesebb mint egy nap alatt, 3400 rajongója akadt a kezdeményezésnek.