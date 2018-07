Figyelmeztet a vízmű: ál vízóra-leolvasók garázdálkodnak Óbudán

MTI 2018. július 18. 11:47

A III. kerületben jelenleg nem olvas le a Fővárosi Vízművek lakás-mellékvízmérőket - hangdúlyozza a Fővárosi Vízművek a ma kiadott közleményében, amiben megjegyzi, hogy több bejelentés érkezett hozzájuk arról, hogy a III. kerületben magukat vízóra-leolvasónak kiadó csalók fosztottak ki főként idős embereket.



A társaság felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy ügyfelei biztonsága érdekében minden munkatársunk arcképpel és sorszámmal ellátott igazolvánnyal rendelkezik, melynek felmutatásával tudja igazolni, hogy valóban a Fővárosi Vízművek képviseletében jár el. "Ha bizonytalanok, hogy valóban társaságunk alkalmazottja keresi-e fel Önöket, vagy felmerül a gyanú, hogy csalóval állnak szemben, semmi esetre se engedjék be a lakásba, hívják a Vízvonalat a 06 1 247 7777-es vagy a rendőrséget a 107-es telefonszámon!" - tanácsolja a cég.



Arra is felhívják a figyelmet, hogy a Fővárosi Vízművek munkatársai előzetes ütemterv szerint, évente egy alkalommal olvassák le a lakás-mellékvízmérőket. "Ennek ütemezéséről a www.vizmuvek.hu oldalon adunk tájékoztatást. Ugyanakkor az ivóvíz-szolgáltatási számla hátoldalán is meggyőződhetnek arról, hogy az adott lakásban milyen időszakban várható a leolvasás, melyről értesítést is elhelyeznek munkatársaink a társasházakban." - teszik hozzá.



Hangsúlyozzák azt is, hogy a Társaság képviselői más esetben nem lépnek be a lakásokba, és az is kizárólag csak rendkívüli helyzetben - például vízhiány esetén - fordulhat elő, hogy becsöngetnek az ingatlanokba. "Ha mégis megtörtént a baj, fontos, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a nyomozás mielőbbi megkezdése érdekében!" - tanácsolják.



