Forradalmi újítás: 170 év után itt a kokárda 2.0

Mi, mint ruházati cég ilyen módon tudunk organikusan kommunikálni a vásárlóinkkal: ezekkel az eszközökkel tudjuk felhívni a figyelmet arra, hogy március tizenöt egy olyan dátum, amit amellett, hogy körbeleng egy felemelkedett, komoly emlékezés, valójában a történelmünk egyik legvagányabb, legromantikusabb pillanata is egyben

Logózott kokárdával készül március 15-re a: a BDPST logóval ellátott kitűzőből összesen 100 darab készült. A kokárdák az üzletekben és online is megvásárolhatók, 490 forintért. Március elejétől az ünnep végéig tervezik őket forgalmazni, tehát nem lesz folyamatosan elérhető a kiegészítő, amelyet pont 170 évvel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után gondolt újra a magyar streetwear márka.művészeti vezető a Portfolio-nak elmondta, hogy szerinte a szimbólumot streetwear környezetbe helyezni vicces, de közben nem tiszteletlen, ezért idén így tisztelegnek a szabadságharc emléke előtt.- tette hozzá Jakab Péter, aki szerint eddig úgy tűnik, a vásárlók szeretik a logózott kokárdát.A BP Shop alapítói szeretnek hasonló extrákkal kedveskedni a magyar közönségnek. Néhány éve például piacra dobtak egy limitált kollekciót, amelyet a Macskafogó című magyar kultfilm inspirált, és Ternovszky Béla rendezővel közösen alkották meg a széria darabjait. A márka először a BP logós sapkákkal robbant be, 2011-ben nyílt meg az első üzletük Budapesten, ma pedig nemzetközi hip-hop celebek is viselik a BP, BDPST és BUDAFCKNPEST feliratokkal ellátott ruhákat és kiegészítőket.