Gratulálunk: kinevezték kiberbiztonságért felelős miniszternek, miközben 40 éve nem használ számítógépet és azt sem tudja, mi az USB

MTI, Portfolio 2018. november 15. 10:30

Életében nem használt munkájához számítógépet az egyebek közt a kiberbiztonságért is felelős japán miniszter - derült ki Szakurada Jositakának a japán parlamentben elhangzott válaszában, amelyet törvényhozók kérdésére adott.



A miniszter elmagyarázta, hogy a számítógép használatát igénylő feladatokkal az asszisztensét szokta megbízni, ez már 25 éves kora óta így van, hozzátette azonban, biztos benne, hogy remek munkát végeznek.



A hálózati feszültség és a kártékony programok kapcsán feltett kérdésekre a hatvannyolc éves Szakurada nehezen értelmezhető választ adott; azt felelte, hogy a rendszerben szinte sosem használnak USB-t, ami arra utal, hogy nem tudja, hogy ezek a dolgok mit jelentenek. Elképzelhető, hogy a szünetmentes tápegységre gondolhatott, amelynek angol rövidítése UPS.



A jelenetet élőben közvetítette a japán országos televízió is. Így az is látható volt, hogy a képviselők hangosan kinevették a minisztert.



Szakuradát Abe Sindzó miniszterelnök a múlt hónapban nevezte ki, a legutóbbi kormányátalakítás alkalmával. Szakurada a felelős a 2020-as Tokiói Nyári Olimpiai Játékok megrendezéséért is.



