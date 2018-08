Gyorsulni látszik a klímaváltozás - Az elmúlt négy év volt a legmelegebb

Sorrendben: 2016, 2015, 2017 és 2018 voltak a legmelegebb évek.

Az elmúlt négy év volt a legmelegebb a világon a feljegyzések 19. század végi kezdete óta, ezen belül 2017 a harmadik legmelegebb év volt - közölte a NOAA amerikai klímahatóság (Nemzeti Éghajlati Adatközpont) az elmúlt év globális éghajlati trendjeit összefoglaló, szerdán közzétett jelentésében.Az El Nino légköri jelenség nélküli éveket számítva 2017 volt a legmelegebb a Földön 1880 óta; tavaly az átlagos globális felszíni hőmérséklet 0,38-0,48 Celsius-fokkal múlta felül az 1981-2010-es évek átlagát, amikor pedig már szintén egyértelműen emelkedő trend volt látható. (Az El Nino bizonyos években megemeli a hőmérsékletet a Csendes-óceán térségében.)A 2017-es NOAA-jelentés alapján erősödni látszanak a bolygó felmelegedésére utaló klímatrendek, például új csúcsot ért el olyan üvegházhatású gázok koncentrációja, mint a szén-dioxid vagy metán. Rekordmagasságba emelkedett a világtengerek szintje is, amely tavaly 7,7 centiméterrel haladta meg a műholdas mérések 1993-as kezdetén regisztrált magasságot, vagyis évtizedenként 3 centiméterrel nő a tengerszint a világon.Az erősödő felmelegedés jeleit észlelték az Északi-sarkvidéken is, ahol tavaly szeptemberben negyedével volt kisebb a jégtakaró a sokéves átlagnál. "Az arktiszi tengerjég az utóbbi években új képződésű, vékony, törékenységre és olvadásra hajlamos. Az öreg, vastagabb jég által borított terület tovább csökken" - olvasható a jelentésben, amely hozzáteszi, hogy a legalacsonyabb jégértékek közül tízet az elmúlt 11 év szeptember havában mértek.A tengerek felmelegedése megmutatkozik a korallzátonyok állapotán is. A 2014 júniusától 2017 májusáig tartó korallfehéredés nemcsak időtartama miatt volt szokatlan, hanem azért is, mert az El Nino légköri jelenségtől függetlenül történt - közölte a NOAA.Az extrém forró napok számának alakulása világszerte:

