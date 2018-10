Hamarosan beindítják a világ első úszó atomerőművét

Befejezték a nukleáris fűtőelemek betöltését a világ első és egyetlen úszó atomerőművi blokkján, a Lomonoszov Akadémikus nevét viselő berendezésen. A terv szerint az év végére befejezik a végső technológiai műveleteket a létesítményben, ezután már a fizikai indítás következhet, amire idén októberben-novemberben kerülhet sor, amennyiben a hajó megkapja a vonatkozó engedélyeket a nukleáris hatóságtól, a Rosztyehnadzortól.Az indítást komplex tesztek követik, amelyeket még azelőtt el kell végezni, mielőtt a reaktorok elérik a projektben meghatározott teljesítményt. Az úszó atomerőművet 2019-ben vontatják a Csukcsföldi Autonóm Körzetben található Pevek városába. Jelenleg az úszó atomerőmű fogadásához szükséges part menti infrastruktúra kiépítése zajlik: a biztonságos kikötéséhez és üzemeltetéséhez szükséges mólók, hidraulikus létesítmények és egyéb épületek kivitelezése folyik. Az úszó atomerőmű a legészakibb nukleáris létesítménnyé fog válni és a Csukcsföldi régiót látja majd el villamos energiával, fokozatosan kiváltva a Bilibiniói Atomerőművet és a Csaunszki szénerőművet.

A Roszatom szándékai szerint az úszó atomerőművek az északi és távol-keleti területeken működnek majd, és céljuk hogy energiával lássák el a távoli iparvállalatokat, a kikötőket, illetve biztosítsák a nyílt tengeren lévő olaj- és gázfúrótornyok energiaellátását. A vállalat szerint az úszó atomerőmű teljes mértékben megfelel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonsági követelményeinek, és képes ellenállni egy cunaminak vagy más természeti csapásnak is.Az úszó atomerőműbe két KLT-40C típusú reaktort építettek be, amelyek 70 MW villamos teljesítménnyel rendelkeznek, jelentős mennyiségű hőenergiát képesek előállítani normál üzemmódban, ami egy hozzávetőleg százezer lakosú város folyamatos energiaellátását képes biztosítani. A blokkok sziget üzemmódban is üzemelhetnek, és alkalmassá tehetők tengervíz sótalanítására is. A Roszatom már dolgozik az úszó atomerőművek második generációján, amelyet optimalizált úszó atomerőműveknek neveztek el, ezek két RITM-200M reaktorral épülnek, amelyek teljesítménye egyenként 50 MW lesz.