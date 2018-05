Három városban is elindulhat az Uber repülő taxija

Újabb várost keres az Uber a repülő taxi szolgáltatásának elindításához. Tavaly már megneveztek két várost, először Dallasban és Los Angelesben indítják el a repülő taxijukat. Most egy harmadik metropoliszt is szeretnének felvenni a listára - jelentette be Jeff Holden, a társaság vezérigazgatója.A jelöltek kritériuma, hogy a népesség legalább 2 millió fő legyen, a repülőtér legalább egy órányira legyen a városközponttól és hogy a város támogassa a járműmegosztó szolgáltatásokat. Korábban Dubajt választotta az Uber, de a társaság közlése szerint szeretnék bővíteni a lehetséges városok listáját.Az Uber felpörgette az elektromos autók fejlesztését, a légi taxikat a földi szolgáltatás mintájára egy okostelefonos alkalmazással lehet majd hívni. A járműveket elektromos motorok hajtják majd, és úgy kell elképzelni, mint egy helikopter, egy drón és egy repülőgép keresztezését, ami alkalmas arra is, hogy függőlegesen felszálljon, meg arra is, hogy vízszintesen repüljön.Az engedélyezési folyamat egyelőre zajlik a légiközlekedési szabályozó hatóságoknál.