Harry herceg épp most teremtett egy 60 millió fontos piacot

2017. november 29. 20:44

Hétfőn a brit királyi család Harry herceg e és Meghan Markle amerikai színésznő bejelentette eljegyzését, ez pedig a szuvenírek gyártó cégeknek hatalmas lehetőséget jelent: szakértői becslések szerint 60 millió fonttal dobhatja meg idén a forgalmukat a tervezett esküvő. A brit szuveníreket gyártó ipar ugyanis jelentős részben a királyi család körül forog, több cég már most készül az esküvőt megörökítő szuvenírek és kis emléktárgyak gyártására.



Amint meglesz a pontos időpont (amelyről most csak annyit tudni, hogy májusban lesz), el is kezdik a gyártást. William herceg és Kate Middleton esküvőjének hónapjában, még 2011 áprilisában 350 ezerrel többen érkeztek az országba - derül ki a brit statisztikai hivatal számaiból. Az az esküvő 527 millió fonntal növelte a brit kiskereskedelmi forgalmat, ebből 199 millió font volt köthető esküvői szuvenírekhez becslések szerint.







269553