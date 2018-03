Hatalmas elveszett városokra bukkant egy kutatócsoport

A LiDAR technológia alkalmazási lehetőségeiről egy előadás keretében részletesebben is szó lesz az április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencián. Érdekel a téma? Jelentkezz! ÁTTEKINTÉS

Komplett városokat és hatvanezernél is több, ember alkotta objektumot talált a guatemalai esőerdő mélyén egy kutatócsoport februárban. A különleges felfedezésről a Nat Geo elsőként készített átfogó filmet Elveszett maja városok nyomában címmel - írja a HVG A LiDAR - lézeralapú távérzékelés - technológia a lézer fényét veszi igénybe a talaj alatti építmények részletes felderítéséhez. Ennek segítségével "látják" a környezetet az önvezető autók is. A régészek az új technológiát használva eddig teljesen ismeretlen épületek tízezreit fedezték fel a guatemalai esőerdőben, és még mindig vannak átnézendő területek.A világ legrejtélyesebb kultúrái közé tartozó maja civilizációt a tudósok eddig a kevésbé jelentősek között tartották számon, azonban a guatemalai esőerdő egy forradalmian újszerű, lézeres távérzékelő módszeren alapuló vizsgálata 60 ezernél is több, eddig ismeretlen, ember alkotta objektumot tárt fel, köztük egész városokat, erődítményeket, farmokat és ezeket összekötő országutakat."Egész városok kerültek váratlanul a látómezőnkbe, olyanok, amelyeknek korábban még a létezéséről se tudtunk" - mondja Albert Lin, a National Geographic felfedezője.A LiDAR-os eredmények alapján a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a maja birodalom alföldi területein a korábban gondolt 1-2 millió helyett akár 20 millió ember is élhetett, azaz nagyjából fele annyi, mint a korabeli Európában. A vasárnap bemutatott műsort és a technológia lényegét jól összefoglalja az alábbi videó: