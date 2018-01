Így fogy el Magyarország Európában

A napokban írtunk arról, hogy a következő 30 évben a világ 10 leggyorsabban fogyó népességének listáján csak kelet-közép-európai országok szerepelnek, köztük Magyarország.A KSH alábbi térképe látványosan mutatja meg, hogy mi történt ezzel kapcsolatban az elmúlt 5 évben. Mint látható, Európa demográfiai kettészakadása nem a következő évtizedek sztorija, hanem már ma is bőven élő jelenség. A régiónk mellett még a déli periféria kedvezőtlen helyzete is megfigyelhető. A demográfiai helyzet mellett a legtöbb országban a nettó migrációs pozíció is erősíti a folyamatot.

Érdemes még kiemelni, hogy a belső migráció Magyarország esetében a középső régió népességgyarapodását hozta - Budapest narancssárgán virít a lila ország közepén. Hasonló a helyzet például Madrid esetében is.