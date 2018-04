Így lesz Trumpnál "tiszteletre méltó" a korábbi "rakétás ember"

Először fordult elő, hogy dicsérte is Kim Dzsong Unt: "nagyon nyitottnak" és "tiszteletre méltónak" nevezte a diktátort.

Pompeo külügyminiszter lett

Csütörtökön délután a szenátus is megszavazta Mike Pompeo külügyminiszteri jelöltségét. Pompeo ezzel elfoglalhatja új hivatalát. A szenátorok 57:42 arányban döntöttek a jelölt mellett. A demokraták aggodalmaiknak adtak hangot, hogy az új tárcavezető gyakran él "háborús retorikával" és állítólag ellenszenvvel viseltetik a muszlimok és a homoszexuálisok iránt.



A republikánusok viszont egységesen felsorakoztak Donald Trump jelöltje mellett, s dicsérték eddigi pályafutását, kezdve attól, hogy diplomát szerzett a tekintélyes West Point katonai akadémián, a egészen addig, hogy Kansas állam képviselőjeként sikeres törvényhozó volt. Elismeréssel szóltak az elmúlt 15 hónapban a CIA élén végzett munkájáról is. Steve Daines montanai republikánus szenátor külön kiemelte Pompeo phenjani tárgyalásait, mondván, ezzel is bizonyította, mennyire értékes tagja lesz a kormánynak. Mike Pompeo pénteken már Brüsszelben tárgyal: a NATO külügyminisztereinek tanácskozásán vesz részt.

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban újabb részleteket tárt fel Mike Pompeo, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója Phenjanban folytatott tárgyalásairól Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.Az elnök a Fox televíziónak csütörtökön telefonon adott interjújában elmondta, hogy aKedden, az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott tárgyalásain Donald Trump arról beszélt, hogy a várható csúcstalálkozó az észak-koreai vezetővel "nagyszerű lesz", s azt állította, hogy Washington nem tett engedményeket Phenjannak, sőt, még csak nem is tárgyalt az Észak-Koreában fogva tartott három amerikai állampolgár sorsáról.Észak-Korea a múlt héten bejelentette, hogy a csúcstalálkozó előtt azonnali hatállyal leállítja atomfegyver- és rakétakísérleteit, az amerikai elnök azonban a Macronnal tartott keddi nemzetközi sajtóértekezletén a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítését jelölte meg a csúcstalálkozó céljának.Ma tettek közzé egy kínai jelentést, amely azt jelezte, hogyEz pedig részben magyarázatot adhat a váratlan és váratlanul intenzív enyhülésnek, miszerint azonnali hatállyal leállítja atomfegyver- és rakétakísérleteit a diktátor.