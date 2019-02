Így változtak a történelem során Európa legnépesebb országai (videó)

2019. február 27. 10:32

Időszámításunk előtt 400-tól mutatja be az alábbi videó azt, hogy hogyan változtak az európai birodalmak és országok határai, valamint népességük. A bő 11 perc alatt láthatjuk a legnagyobb birodalmak felemelkedését, majd bukását egészen 2017-ig.



Időszámításunk szerint a második században például a kontinens népességének több mint 80 százaléka a Római Birodalomhoz tartozott, ezt követően pedig jól látszik a Római Birodalom hanyatlása, majd a Bizánci Birodalom felemelkedése. Magyarország szempontjából érdekes, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia éveken át Európa harmadik legnagyobb népességű állama volt, a második helyen álló Franciaországgal, majd a Német Császársággal versenyezve, megelőzve az Egyesült Királyság, Spanyolország és Olaszország népességét.



A különböző kultúrák felemelkedése és bukása mellett viszont érdemes azt a folyamatot is figyelni, hogy kétezer év alatt hogyan népesült be Európa egésze, valamint hogyan és mikor alakultak ki a ma ismert országok határvonalai.





315645