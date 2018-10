Íme a nap ábrája a lakástakarék-őrületről

Nagyot robbant a hír: az állam kiszáll a lakástakarék konstrukció mögül. Ha elfogadják a törvényjavaslatot, és hatályba is lép, akkor csak napokban mérhető, hogy meddig lehet még az évi 72 ezer forintos támogatással kecsegtető szerződésekre lecsapni. Hirtelen durván megnőtt az érdeklődés a téma iránt, a Google Trends adatai szerint a "lakástakarék" szó most a harmadik legkeresettebb szó Magyarországon, az egyhetes trend chart pedig mindennél jobban leírja, mennyire hot topic lett ez a téma.A Google-keresések első helyén egyébként Baleczky Annamária szerepel, az idős tv-s bemondónő pénteken elhunyt, illetve a második legtöbben Meghan Markle-t írják be a keresőbe, ugyanis Harry herceg brit trónörökös felesége a hírek szerint gyermeket vár.